Durante estos días se dio conocer un video donde la diputada Emilia Schneider compartió un duro mensaje contra el pastor Soto, esto luego de que la recibiera a gritos en la entrada del Congreso Nacional.

"Inmundicia" y "Perversiones" expresó el rostro religioso, aludiendo a Schneider, mientras que la parlamentaria no se quedó callada y le respondió: "A mí no me hablas así, soy diputada de la República, conch…".

Quien se sumó a esta polémica fue nada más que Patricia Maldonado, la cual se alineó con el líder evangélico en el programa "Las Indomables".

En compañía de Catalina Pulido, Maldonado señaló: "El Pastor Soto es un caballero que está un poquito chalado, sí, es verdad, pero puta que te dije hue… de verdad en la calle y toda la gente aplaudía, por eso te picaste, hue…, porque la gente le dio el apoyo. La mayoría de la gente lo apoyó".

Luego añadió: "¿Qué quieres decir con ‘soy diputada’? ¿Acaso todos los diputados son honorables, hue…? No, estás equivocado, equivocada, equivocade y esquivocudu".

Por último, expresó: "Voh como diputado o diputada, lo que seas, tenís que mantener el equilibrio, no te tenís que ir al chancho. Demostraste lo que eres (…) en esta pasada, apoyo al Pastor Soto. Personas como tú le hacen un pésimo favor a la Cámara de Diputados. Me importa una ra… tu diputación, porque en el momento en que ustedes les falten el respeto al pueblo, ustedes no merecen el respeto".