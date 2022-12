Comparte

Gissella Gallardo está teniendo un complicado fin de año, esto porque detalló su delicada situación de salud que la puede llevar a una hospitalización.

A través de redes sociales, la periodista indicó: "Ayer fui a la clínica por un fuerte dolor en la espalda baja y fiebre. Al llegar al doc de urgencias solo me administró paracetamol, suero e ibuprofeno para bajar el dolor y la fiebre".

Luego, detalló que "como saben tengo a mi padre grave y yo le pedí que me hiciera los exámenes virales para descartar cualquier enfermedad que pudiese contagiarlo".

Después, la expareja de Mauricio Pinilla añadió que "al disminuir el dolor me mandaron para la casa, siempre diciéndole al doc que me dolía mucho el lado derecho, pero me dijo que era un resfrío fuerte o algo así".

No obstante, señaló que durante la madrugada "la fiebre llegó a casi 40 y el dolor más aún. Así que decidí a la clínica en la mañana. Ahora sí me tocó una excelente doc y me hizo todos los exámenes para descartar apendicitis o alguna infección al riñón".

Gissella Gallardo confirmó una infección

"El resultado arrojó que tengo una infección al riñón y para tratarme esto debía quedarme hospitalizada, pero como todos saben mañana está de cumpleaños mi osito y bajo los cuidados especiales y teniendo todas las preocupaciones decidí no quedarme para poder pasar este día con él", puntualizó

Sin embargo, la comunicadora precisó que "si el dolor, la fiebre, o cualquier síntoma nuevo lleva a aparecer no tengo otra opción que hospitalizarme.

Por ello, sugirió a sus seguidores que manden "todas las buenas energías para estar mejor y así poder pasar mañana con mi papito su cumple y Año Nuevo".

Finalmente, Gallardo agradeció los mensajes tras este delicado momento, lo que evidencia que no cerrará el 2022 como ella quería.