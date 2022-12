Comparte

Foo Fighters disipó las dudas acerca de su futuro tras la sorpresiva muerte del baterista de la banda, Taylor Hawkins, en marzo de 2022.

A través de un comunicado, los intérpretes de "Something From Nothing" expresaron lo difícil que fue este año y prometieron que volverán a los escenarios.

"Al despedirnos del año más difícil y trágico que ha conocido nuestra banda, recordamos lo agradecidos que estamos por quienes amamos y queremos, y así como por esos seres queridos que ya no están con nosotros", mencionó el escrito.

En ese sentido, la agrupación añadió que "formamos Foo Fighters hace 27 años para representar el poder sanador de la música y la continuación de la vida, y durante los últimos 27 años nuestros fanáticos han creado una comunidad en todo el mundo, un sistema de apoyo dedicado a ayudar a todos a superar juntos los momentos más oscuros".

Después, puntualizaron en la relevancia de Hawkins: "sin Taylor, nunca nos habríamos convertido en la banda que fuimos y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente de ahora en adelante".

Finalmente, señalaron que "también sabemos que ustedes, los fanáticos, significaron tanto para Taylor como él significó para ustedes y sabemos que cuando nos volvamos a ver, él estará allí en espíritu con todos nosotros cada noche".

Recordar que el baterista falleció en marzo a los 50 años a causa de un infarto, horas previas a su presentación en el festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia.

La tragedia sucedió una semana después que la banda se presentara en la edición de Lollapalooza Chile, la cual fue muy aplaudida y destacada por los asistentes.

Revisa lo publicado por Foo Fighters