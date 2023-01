Comparte

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de "Juego Textual", donde estuvo invitado el músico Dj Méndez.

En este sentido, apuntó a la relación que mantiene con su hijo Leo Méndez, donde repasó cómo se enteró que el joven vendía contenido subido de tono, a través del portal Onlyfans.

"Yo aplaudo a mis hijos en cada locura o aventura que tengan en mente. Obviamente siempre los voy a aconsejar y dar mi opinión", inició señalando en un inicio.

Luego añadió: "Cuando supe lo de OnlyFans lo felicité, de hecho no es tan erótico el contenido como se dice realmente".

Más allá de criticar el hecho, el músico señaló que se trata de una buena fuente de ingresos.

"Le dije ‘¿por qué no?, no estás insultando a nadie, no estás haciendo nada malo", expresó en el programa de Canal 13.

Junto a esto, también lo bañó en elogios: "A él le encantan las fotos, se maquilla increíble y es hermoso, tiene unas piernas que le envidio".

"Yo amo apasionadamente a mi hijo, y eso no va a cambiar. Yo en esas fotos veo a mi hijo, no veo algo más allá que mi hijo, y punto", finalizó el intérprete.

