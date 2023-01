Comparte

Esta semana el matinal de CHV "Contigo en la Mañana" inició de una manera distinta, luego de que en el set se presentara solo el animador Julio César Rodríguez, y Monserrat Álvarez brillaba por su ausencia.

Sin embargo, el comunicador no explicó por qué no se encontraba su compañera de espacio, debido a la contingencia del Metro de Santiago y la línea 5 que no estaba del todo operativa.

Bajo este contexto, el portal Página 7 se contactó con la señal con el fin de conocer por qué no se encontraba Álvarez en el set, donde detallaron que su falta se extendería.

Esto, luego de que Paramount+ señalara que la periodista se encontraría grabando otro proyecto, en la misma estación.

Recordemos que Monse Álvarez también participa en "Sabingo", motivo por el cual debió viajar al norte del país, lo que la mantendrá alejada del matinal por tres días, retomando sus funciones en el matinal el próximo jueves.