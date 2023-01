Comparte

Ayer, en horas de la noche, inició la tercera jornada de El Festival del Huaso de Olmué, el cual inició con animados pies de cueca, al cual se unieron los animadores Ivette Vergara y Eduardo Fuentes.

"Es interesante lo de la cueca, porque cuando nos dicen que vamos a Olmué, yo le digo al equipo de producción ‘ok, probablemente en todos los eventos anexos habrá la posibilidad de bailar cueca’, y seria bueno que, como Ivette baila, hacer un refresh, y como yo no bailaba del colegio, hacer un reset", expresó Fuentes en la conferencia de prensa del evento.

En la misma línea, añadió: "Tuvimos la gran fortuna de que producción se las mandó y nos ofrecieron a Orlando Rifo, un tremendo profesional, bailarín del BAFONA, que fue responsable también de la obertura del primer y tercer día, y con él hicimos el trabajo".

Por otro lado, Ivette Vergara también compartió su reflexión sobre el tema, señalando que "en los 18 no bailamos cueca, bailamos cumbia, y si le preguntas a la gente, la mayoría no sabemos bailar cueca, y siento que la cueca chora, la cueca brava, nos acercó un poco más, nos empezamos a atrever, nos empezamos a entusiasmar, a mi me pasó eso, me enamoré de la cueca, hay tanta emoción, tanto sentimiento".

"Para nosotros fue un desafío super bonito, contamos con profesores, y lo más lindo es que Eduardo es un muy buen alumno, en la primera clase fue un desastre, pero yo ayer lo miraba y lo veía disfrutar, y decía: ‘te das cuenta, esto es lo que es, no ser expertos, simplemente disfrutemos, lo estamos pasando bien, es nuestro baile, entreguémonos", sumó luego la animadora.

Aquí puedes revivir el momento: