La nueva temporada “Aquí se baila, talento por sobre la fama” ya tiene confirmados a algunos de sus participantes que lo darán todo en la pista de baile, entre ellos, Tomás González, Lisandra Silva y Janis Pope.

Pero además de bailarines, el programa animado por Sergio Lagos contará nuevamente con un jurado de lujo, el que estará compuesto por tres expertos en danza que le pondrán nota a las presentaciones de los competidores.

El primero del panel de jueces confirmado para este nuevo ciclo de "Aquí se baila" será Aníbal Pachano, bailarín, coreógrafo, director teatral y arquitecto argentino que regresa a Chile tras haber tenido ese mismo rol en el estelar “Bailando por un sueño” en 2020.

“Tengo una gran satisfacción por ser convocado por segunda vez a hacer esta labor en Chile. Siento que me debía la oportunidad de volver a este país que quiero mucho, respeto mucho y conozco bien desde los años 80, donde tengo tantos amigos. Tengo claro mi rol y me siento halagado de haber sido convocado para este jurado”, indica Aníbal.

Altamente reconocible -también- por su look, Pachano regresa, tres años después a Chile, para aportar todos sus conocimientos de baile, además de una siempre controversial mirada.

“Lo que yo hago es un personaje, lo veo como un verdadero dibujo animado de mí, por su vestuario y su estilo, y ha sido muy importante en mi carrera. A la hora de ejercer de jurado sobre el trabajo de un grupo de bailarines, lo que busco es aplicar lo que he aprendido en casi 40 años en la profesión del baile, y tratar de transmitir todo ese aprendizaje. Al respecto, mi rol de jurado no deja de ser mi propia mirada como director, a la hora de entender el look y la posición de un bailarín frente a un cuadro musical”, explica el primer jurado confirmado de "Aquí se baila" en su versión 2023.

“Aquí se baila, talento por sobre la fama”, pronto en el bloque prime de Canal 13.