La última vez que Iván Núñez y Rafael Garay cruzaron miradas fue el 2018, cuando el rostro de TVN demandó al economista por estafa. Cinco años después, ambos volvieron a encontrarse, sin embargo, en un juicio en contra de la celebridad de televisión.

Sucede que este miércoles, se realizó la audiencia de preparación del juicio por la demanda que interpuso Iván Núñez en contra de los dos periodistas de farándula, Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas.

La razón fue que, de acuerdo al rostro de TVN, ambos panelistas realizaron un video en el cual emitieron injurias y calumnias sobre la relación de Núñez con sus hijos, luego de que el periodista se separase de su ex esposa, Marlene de la Fuente.

Lo más sorpresivo es que entre los invitados a testificar en contra del periodista, se presentó su ex socio comercial, Rafael Garay, y su ex mujer, Marlene de la Fuente.

Ante ello, ambos quedaron citados al juicio, dispuesto a realizarse el próximo 7 de agosto, en apoyo a los periodistas de espectáculo.

Los papeles se invierten

Cabe destacar que este no es el primer juicio en el Núñez y Garay se enfrentan. En el 2018, el presentador de televisión denunció que el economista lo estafó con más de 76 millones de pesos.

“Él me dio a conocer que tenía un fondo de inversiones privadas, yo no se lo pedí, él me lo ofreció y me pidió ser parte de este grupo de personas de las cuales él iba a asesorar invirtiendo básicamente en oro, dólar y acciones”, aseguró Núñez en juicio en 2018.

En tal instancia, tanto el periodista como su ex esposa testificaron en contra de Garay, la misma que el próximo 7 de agosto hablará en contra el periodista.