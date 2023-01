Comparte

Bastante dio que hablar el quiebre de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla, el cual parecía ser definitivo, pero todo apunta a que no hay nada que una buena conversación no pueda reparar.

Al menos eso fue lo que señalaron en el programa "Zona de Estrellas", donde relataron que los comunicadores dejaron atrás sus asperezas y retomaron su relación, luego del ruidoso quiebre que ocurrió a inicios del 2022.

El periodista Pablo Candía y la panelista Daniela Aránguiz fueron quienes alimentaron este nuevo rumor y afirmaron la reconciliación de este matrimonio, señalando que habría ocurrido tras un complejo estado de salud de Pinilla.

El reencuentro

"Este encuentro se habría gestado por una enfermedad de uno de ellos dos y luego de esto habría limado asperezas, se habrían perdonado y ahora los habrían visto caminando de la mano", detalló Candia.

Luego prosiguió: "Los habrían visto juntos en Las Brisas de Chicureo, esto tendría relevancia porque Mauricio Pinilla no habría estado bien, estaba enfermo. Habría tenido Covid y lo habría ido a pasar a la casa de Gissella".

Otro aspecto que habría sumado a esta reconciliación fue el fallecimiento del padre de Gissella Gallardo, lo que generó un reencuentro.

"El acercamiento se habría dado por la muerte del papá de Gissella, que era muy querido por Mauricio", manifestó Paula Escobar.

La confirmación de Daniela Aránguiz

Y toda esta información habría sido confirmada por Daniela Aránguiz, gracias a su exmarido Jorge Valdivia.

"Conversando con mi ex marido (Jorge Valdivia) me dijo que iba a salir con Mauro (Pinilla) a tomarse un café y él le dijo que no, que se iba a la casa porque volvió con la Gissella", reveló.