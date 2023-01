Comparte

La actriz, Magdalena Muller, que actualmente se está luciendo con su papel en la nueva teleserie de Mega llamada Juego de Ilusiones, habló sobre su momento laboral y sobre cómo reacciona a las críticas.

Durante su carrera, se ha visto enfrentada a varios comentarios sobre su cuerpo y en Revista Ya habló sobre ello. Confesó que para interpretar a la “Yoyita” en el drama de Somos Los Carmonas, tuvo que subir de peso.

No voy a tener el cuerpo ideal que quiere la tele

Muller reflexionó sobre cómo es trabajar en televisión y dijo que ella cuidaba su cuerpo, porque trabaja con su imagen.

“Yo cuido mi cuerpo porque trabajo con mi imagen, y por salud, pero no voy a tener el cuerpo ideal que quiere la tele a costa de enfermarme. No me ha hecho sentido nunca”, sentenció la actriz.

También, habló sobre la oferta laboral en la televisión respecto a su aspecto físico:

“No diría que me discriminan, porque siempre he tenido trabajo, pero lo noto en los papeles y en el público. La gente es muy cariñosa conmigo, pero el comentario que más me hacen es ‘usted se ve más gordita en la tele’”

Con el paso de los años, ella se ha dado cuenta cómo funciona el medio y afirmó que, “no tengo por qué ser la flaca para que me vaya bien”.

Por último, afirmó que muchas veces se ha sentido atacada y que le atrae mucho el discurso del “body positive”.

“Tomé ese discurso como defensa, porque me sentí atacada, pero también porque sentí rabia. Hoy se habla mucho del body positive y me encanta, pero todavía se queda mucho en el discurso”, sentenció Magdalena Muller.