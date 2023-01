Comparte

En Cadena Nacional de Vía X, el relator Claudio Palma se refirió al escenario político y social que vive el país con el mandato del Presidente Gabriel Boric.

"Yo voté por él, me da pena porque tení que defenderlo permanentemente. Me da pena porque creo que es un buen cabro, que tiene buenas intenciones, creo que tiene buenas intenciones, pero creo que se ha equivocado mucho", inició Palma.

Tras ello, la periodista a cargo del espacio consultó a Palma si le golpeó un tema en particular: Los indultos otorgados por el Jefe de Estado.

El locutor no lo dudó: "También", respondió.

"Más allá de las encuestas, uno es un tipo normal, a mi hijo le hicieron una encerrona", añadió, asegurando que actualmente vivimos en un "clima polarizado".

Además, sumó otro punto respecto a la "inmigración indiscriminada". "O sea, yo no puedo tomar un avión, llegar a Miami y quedarme toda la vida allá, no se puede no más".

Finalmente, Palma ejemplificó con una situación. "Yo nací en Puente Alto, fui a dar una vuelta el otro día y es tremendo. Los tipos cobran por el puesto de acá".

"Creo que está todo abandonado, entonces no se trata de derecha o izquierda, se trata de capacidades", concluyó su reflexión.