El pasado domingo, en un nuevo capítulo del programa de Canal 13 “Todo por ti”, la invitada a conversar con Cecilia Bolocco fue la actriz Francisca Merino, quien homenajeó a su madre Pepina Garrido.

La ex protagonista de “Adrenalina” y “Cerro Alegre” recibió a Cecilia y le mostró su casa y su taller, donde hace clases de yoga online, tiene un altar budista y realiza sus confecciones de ropa.

Tras una conversación inicial, se refirió a su padre, Ernesto Merino, que fue uno de los más destacados publicistas de la TV chilena, responsable de comerciales tan inolvidables como el de “Cómprate un auto, Perico”. A pesar de las inclinaciones artísticas de Francisca, él nunca la dejó probarse en la televisión cuando joven.

“Él no quería que hiciera nada. Para mi primer comercial, mi mamá fue la que firmó la autorización y mi papá se puso furioso, me dejó de hablar por seis meses. No le gustaba mezclar la familia con los trabajos”, explicó Francisca. Finalmente, al salir del colegio entró a Teatro, y ahí, por fin, recibió el apoyo de su famoso padre.

Tras repasar parte de su vida en la farándula, así como una estafa que sufrió, entregó detalles del fallecimiento de su padre, lo cual si bien fue difícil, también trajo algo positivo a su entonces dividida familia.

“Le descubrieron cáncer al colon cuando estaba súper avanzado, y ya tenía casi 90 años. Lo vi en su fragilidad, nos pudimos perdonar mutuamente, se unió mucho más la familia. Estábamos todos peleados los hermanos, pero ese fue el momento en que él pudo despedirse de todos”, contó, agregando que, años después, su madre también tuvo que sobrellevar un cáncer.