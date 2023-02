Comparte

El pasado martes la animadora Fran García-Huidobro, a través de sus redes sociales, se refirió a la Gala del Festival de Viña del Mar.

Fue a través de unas historias de Instagram donde tocó el tema, señalando que múltiples de sus seguidores le preguntaron sobre el evento, donde el medio ambiente tendrá un rol protagónico.

"Se ha repetido muchísimo una pregunta: ‘¿Vas a la gala de Viña? (La respuesta es) No, no voy", reveló la animadora.

Luego profundizó respecto a su decisión: "Fui invitada, muy amablemente por la producción de Canal 13, pero la verdad es que me da nostalgia. No sé cómo lo pasaría simplemente cruzando la alfombra, y no participando de todo el programa".

Junto a esto, aprovechó el tema para desearle positivas palabras a quienes conducirán el evento, Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes.

"Les deseo que les vaya increíble en la gala, que salga todo bien, sin problemas", cerró la también actriz.