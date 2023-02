Comparte

El comediante Pablo Zúñiga abordó en el programa "El Rompecabezas" de Radio Agricultura las pifias que recibió durante su rutina en el Festival de Las Condes, desarrollado el pasado 27 y 28 de enero.

El mismo día de su show, también se presentó sobre el escenario el grupo Gente de Zona y el cantante de música urbana, Pailita, quien cerró de manera exitosa la jornada.

Al respecto, Zúñiga sostuvo que "quedé lesionado del encuentro que tuve el fin de semana, pero bien, es un partido solamente", dijo en términos futbolísticos.

"No te agarraron a patadas, pero sí te pifiaron, cosa que duele", respondió el conductor del programa, Pedro Carcuro, ante lo cual Pablo aclaró que "en las redes sociales sí me agarraron a patadas, pero bueno".

"Y, ¿cómo te sientes? ¿Muy adolorido después de estos golpes? ¿Tú te imaginabas que te podía pasar una cosa así?", preguntó el conductor del espacio.

"Pedro, mira, honestamente te voy a contar algo. Yo presenté durante todo el año, en todo Chile, mi stand up con éxito, por algo llegué al festival, porque cuando a uno lo llevan a un festival, te van a ver, pasas por una comisión, no es que te llamaron y ya", contestó el comediante.

En este sentido, detalló que "me presenté con éxito con gente que escuchaba mi stand up que iba más bien en la línea del humor absurdo, de la ironía y eso me funcionó en todo Chile, volví a la misma ciudad incluso hasta tres veces".

No obstante, aseguró que "lo que me ocurrió puntualmente, sin excusarme, en el festival, es que entré y había obviamente un público de Pailita que me pifió desde entrada, sin escucharme. Obvio, querían a Pailita y eso está bien, y esto no es una excusa, pero ocurrió eso y eso obviamente me perjudicó y no pude entrar en el tono de lo que quería presentar, que era lo que venía haciendo durante un año".

"Sentí quizás que mi público era más el del día de Nicole y Vicentico, pero no es una excusa, es un dato", planteó.

Finalmente, comentó que "es una actuación en la que no funcioné, pero anduve bien todo el año".