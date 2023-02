Comparte

La brasileña, Julia Fernandes, y el modelo, Ignacio Lastra, hace un tiempo estuvieron en pareja y vivieron un grave accidente automovilístico.

En el 2017, los dos exchicos realitys vivieron un momento que los marcó para toda su vida, porque se volcaron en un vehículo que posteriormente se incendió con ambos dentro de él.

Ella quedó con lesiones menores, ya que Lastra la ayudó a salir del auto, mientras que él se llevó la peor parte, porque quedó con el 95% de su cuerpo quemado y con una larga recuperación.

Las secuelas del accidente han acompañado al influencer todo este tiempo, ya que le afectó en su trabajo como modelo y en su día a día debe usar protecciones, para cuidar sus quemaduras.

Por su parte, la brasileña acusó que desde el fin de su amorío ha sido presionada para que cuente las razones de su quiebre.

En un comienzo la criticaban, porque se pensaba que ella había dejado al participante de Doble Tentación, pero salió a aclarar la situación a través de sus redes sociales.

"Él terminó conmigo (…) Me sacaron a la fuerza porque no me quería ir. Fui arrastrada, traté de volver, pero fui prohibida, con seguridad en la puerta y todo bloqueada de todas partes (…) Insistí harto, pero solo hacía daño no respetar su decisión", reveló la modelo.

“Esta pregunta me persigue"

A pesar de haber dado a conocer cómo sucedieron las cosas, sus seguidores siguen con la duda y recientemente la carioca se refirió al tema.

A través de la dinámica de la caja de preguntas de Instagram, le llegaron muchas consultas respecto a su expareja y ella decidió contestar una vez más.

“Esta pregunta me persigue a 5 años… todos los días la recibo… tengo muchas ganas de contestar… porque hoy sé qué fue lo que pasó… me costó entender (tuve rabia) lo entendí mucho después…", confesó.

También, agregó que no quiere exponer los reales motivos del quiebre y que, "no puedo exponer a una persona… por más que sería bueno para mí… quizás no sea para él".

Por último, dejó en claro que prefiere omitir la información y así respetar la privacidad de Ignacio Lastra.

"Entonces me he guardado muchos años en respeto a otro ser humano que tiene el derecho de tener su privacidad a salvo... pero si algún día quiere contar yo no tengo ningún problema… y eso sirve para todos los relacionamientos", finalizó la exchicareality.

Revisa la respuesta de la influencer