La periodista Marlene de la Fuente confesó en el programa "Sígueme y te sigo" que está en una nueva relación con un economista de 55 años.

En la instancia, la comunicadora aseguró que sus hijos tomaron de manera "maravillosa" esta noticia.

"Para mí lo más importante es ver a mis cuatro niños la cara cuando lo ven llegar, eso es lo más importante", sostuvo.

Consultada sobre si tiene planes de casarse junto a su pareja, respondió que "no", asegurando que "lo hemos conversado, pero yo creo que no todavía, porque hay otras preocupaciones y a mí eso es lo que más me importa, que está preocupado de los niños".

¡Hasta fue a su matrimonio!

Otro de los detalles que reveló de la Fuente es que su actual pareja fue a su matrimonio, cuando se casó con Iván Núñez.

"Yo le conocí muchas relaciones, yo lo vi en muchas relaciones con mujeres muy lindas, esas mujeres que además yo conozco, muchas de ellas amigas, mujeres preciosas, de verdad, pero hay cosas que de repente no fluyen, así como en ese entonces seguramente, cuando él fue a mi matrimonio, yo nunca en la vida hubiese pensado que iba a suceder", comentó.