En el marco del polémico "Caso Relojes", que mantiene en aprietos a Tonka Tomicic y su pareja Marco Antonio ‘Parived’ López, la opinóloga Patricia Maldonado reveló una antigua situación que vivió con una animadora de televisión.

Así, en su programa de YouTube "Las Indomables" junto a Catalina Pulido, reveló la situación que experimentó.

"Yo conocí a una animadora. Famosa. Famosa, pero que hoy no es rostro. Hoy con cue… es caracho. Me llamó una vez y me dice ‘oye, Maldo, a ti que te gustan las joyas, te tengo un dato. Tengo una picada maravillosa en La Legua’. Le pregunto yo: ‘¿De qué me estai hablando?’. Y me dijo ‘tranquila, lo que tú quieras’", inició comentando.

Luego reveló la respuesta que le entregó: "Yo le dije ‘te lo agradezco, pero estoy tan ocupada que no tengo tiempo’. Ella compraba sin ningún escándalo ni nada. Esto es más viejo…".

Finalmente, desclasificó una experiencia que vivió con un vendedor que llegó a su negocio, y le dejó unas carteas. "Entonces las abro y me doy cuenta que las carteras eran usadas, robadas (…) Lo traté rebien al hue… le dije ‘métete las carteras en la raj…’. Me dio terror, pero hay gente que compra y le da lo mismo si es robado o no. Les da lo mismo", cerró.