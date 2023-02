Comparte

Durante la jornada de hoy, Tonka Tomicic habló en exclusiva con el matinal "Tu Día" de Canal 13, donde rompió el silencio sobre la compleja situación que ha enfrentado en estos días, debido al "Caso Relojes".

En este sentido, Tomicic se refirió a las acusaciones del periodista José Antonio Neme de "Mucho Gusto", luego de que este acusara un supuesto maltrato, de su propio canal.

"Yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me… es lo que yo pienso, no lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal. Creo que su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal", fue parte de lo que expuso Neme en la oportunidad.

Al final de la entrevista, Tomicic fue consultada sobre si ha sentido apoyo por parte del canal, frente a lo cual no tardó en comprender que le preguntaban por los dichos de Neme.

"Ese es José Antonio", reconoció, para luego detallar: "Yo sé que nace desde su corazón, pero cuando llegó esta carpeta filtrada (de la investigación del caso relojes vip robados) fui al cuarto piso, hablé con los ejecutivos, les dije lo que pasaba y siempre he tenido apoyo. Y cuando me han pedido estar al aire, yo he estado al aire".

Recalcando sus palabras, señaló que se ha sentido "apoyada. Entiendo que el mensaje viene desde el cariño y se lo agradezco a José Antonio, pero el canal se ha portado bien conmigo".