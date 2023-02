Comparte

Sin anestesia fueron los comentarios que emitió el actor Claudio Reyes, quien en el programa de YouTube "Facho Cola", se refirió a la polémica que ha existido contra Tonka Tomicic.

"Demasiado se demoró en darle la patada en la ra… a ese chanta. Yo pregunté por qué cresta se llama Parived, si tiene que ver con una religión, pero no… es chanta", partió señalando en el espacio digital, aludiendo a que el pasado viernes la animadora de Canal 13 confirmó su separación de ‘Parived’, su ahora exesposo que estaría involucrado en el denominado "Caso Relojes".

Luego aludió a un antiguo episodio que protagonizó la comunicadora, cuando era conductora de "Bienvenidos": "Mucho se demoró doña Tonka en darle una patada en la ra…, pero mi admirado Hermógenes (Pérez de Arce) le mandó a decir que si necesitaba abogado su marido, ya sabe que con él no cuenta para nada".

"A mí no me caí mal Tonka…"

Tras esto, el ex "Morandé con Compañía" aclaró que "a mí no me caía mal (Tonka), hasta que vi cuando echó a Hermógenes del estudio. De una arbitrariedad, hue…, de una intolerancia. Y gente que se ha llenado la boca y los bolsillos de justamente lo contrario: de la tolerancia, de un Chile inclusivo, de un Chile para todos".

Por último, expresó: "Qué le dé gracias a Dios que esto se destapó ahora y no una semana atrás, porque no hubiera animado el Festival de Las Condes. La cue… que tuvo y se embolsó esa buena cantidad de milloncitos por hacer esta pega. Así que se golpee el pechito, porque no se lo merecía".