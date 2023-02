Comparte

Polémica se generó entre los músicos urbanos Pailita, Pablo Chill-E y el productor puertorriqueño Álex Gárgolas, luego de que este último se burlara de las víctimas de los incendios en el sur del país.

"Chile se quedó en el patio ahí. Chile se queda y no suena, no salen de ahí y nosotros para el mundo, explícanos eso, no los hemos visto en ningunos premios po… Resentidos, como está la gente resentida y la gente sufriendo que se les está quemando el fuego", expresó el productor en una transmisión en vivo.

Luego continuó: "Respeten para que yo los respete. Mientras los haters de Chile sigan jodiendo con nosotros de que Puerto Rico ya no existe y que son más que nosotros musicalmente y se enchuleteen, más duro los voy a mandar. Si no respetan, les voy a seguir mandando fuego ante el mundo"

Estas palabras rápidamente se hicieron virales a través de las redes sociales, y no tardaron en llevar a oídos de Pailita y Pablo Chill-E, quienes se pronunciaron a través de sus redes.

La réplica de Pailita

Quien respondió en primer lugar fue el músico Pailita, que no se guardó nada contra el productor: "Vayan todos a bajarle la cuenta a ese sapo cul*** Gárgolas. ¿Cómo erí tan ahue**** de burlarte de la gente que ha perdido seres queridos, que ha perdido casas? ¿Qué hueá tení en la cabeza, tonto cul***? A nosotros nos da igual, nosotros te tenemos como una chala, como un personaje".

Sus palabras fueron a tanto, que incluso lo amenazó: "Esta hueá no es sobre la música. Es que te estay burlando de la gente que lo está pasando mal acá, tonto cu***. Ojalá nunca pises Chile, y si que nosotros llegamos a estar allá y nos topamos en algún lado, te vamos a sacarte la concha*******, bastardo cul***“"

Pablo Chill-e también lo criticó

El artista nacional, a través de sus historias, también criticó al puertorriqueño, cuestionando principalmente sus burlas a los afectados por la catástrofe.

"Y quizás mencionándote, hablando de ti, alimento tu ego, basura cul***. Y eso es lo que te gusta, que alimenten tu ego. Te menciono porque lo que estay haciendo ya es maldad, basura cul***. ¿Cómo te vas a reír de la gente que está perdiendo sus casas, gente que ha muerto? Basura conche******. Ojalá Diosito te castigue pronto, basura cul***", inició señalando Pablo Chill-e.

Tras esto, aludió a la canción ‘Un coco’ de Bad Bunny, la cual fue producida por un chileno, "¿Y vos que has hecho? No has hecho ninguna hueá en todo este tiempo. Ojalá te mueras luego, longi cul***, y dejes de gastar oxígeno", remató.