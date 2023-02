Comparte

La exchica reality Michelle Carvalho no la ha pasado nada bien en los últimos días, situación que relató a través de sus redes sociales, detallando unas crisis que ha experimentado.

"Hoy tuve un día muy feo. Desperté mareada, vomité tres veces. Me dio crisis de llorar, no podía respirar, tenía las piernas débiles. Pensé literal que me iba a morir, no podía parar de llorar, creo que fue una crisis de pánico sumando más ansiedad", partió señalando la también modelo a través de sus redes sociales.

Tras esto, señaló que logró superar este complejo momento gracias a sus amigos que "vinieron a socorrerme y me cuidaron en esta crisis fea y me contuvieron".

Aún así, sostuvo que no se encuentra nada bien de salud. "Me consume el miedo de dormir la verdad. Pero trataré para mañana ir a buscar solución a mis problemas y ver qué pasa en mi sistema. Me dijeron que puede ser el aire tóxico será? A alguien más le ha pasado?", preguntó por último, aludiendo a la condición ambiental que ha afectado a la capital, debido a los incendios en la zona centro-sur del país.

