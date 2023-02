Comparte

Rihanna deslumbró el día de ayer luego de que se presentara en el medio tiempo del Super Bowl, mientras que Philadelphia Eagles y los Kansas Citiy Chiefs descansaban.

Con un espectacular traje rojo, y suspendida en una plataforma en las alturas, la artista comenzó el show con su clásico tema "Bitch better have my money".

Si bien su presentación solo recibió halagos, un detalle no pasó desapercibido en las redes sociales, luego de que dejó entrever que se encuentra embarazada, una vez más.

El rumor surgió luego de que su vientre quedó al descubierto en varias oportunidades y ella lo tocaba.

Si bien la duda ya estaba instalada, no tardó mucho en confirmarse, pues su representante, Amanda Silverman, confirmó que la rapera barbadense de 34 años espera su segundo hijo con el rapero A$AP Rocky.