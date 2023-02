Comparte

Daniella Chávez se fue en picada contra Yerko Puchento y recordó una rutina que el personaje interpretado por Daniel Alcaíno le hizo en un programa de televisión.

A través de redes sociales, la empresaria dijo: "Yerko Puchento, cobarde como todo maltratador de mujeres. Arrancó del Festival de Viña, era mucho premio para él”.

"Fui la última víctima en Vértigo y la que lo sacó de pantalla con mi denuncia con diputados. ¡Además de confrontarlo en VIVO y se le cayó la cara al cobarde!", agregó.

Después, la Conejita Playboy indicó que "fueron muchas mujeres maltratadas, pero ninguna alzó la voz. ¡Fui la que lo enfrentó en vivo y luego lo denuncia! ¡Ahora veo que vuelve arrancar, esta vez del Festival de Viña!".

Recordar que la modelo vivió un momento incómodo en 2018, cuando fue invitada a "Vértigo" y Yerko Puchento la calificó de trabajadora sexual, al decirle constantemente “Daniella Carlina” en vez de Karina, su segundo nombre.

La situación provocó la molestia de la influencer en el mismo programa de Canal 13: "Yerko, es Daniella Karina, No Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente".

Y después, aseguró que "Yerko me trató de prostituta y caliente. Nadie dijo algo y había tres mujeres en el set. Se llenan la boca con discursos y nadie dijo algo", lo que gatilló en acciones legales y reuniones con diputados.

