El pasado viernes 17 de febrero, en el contexto de la gala del Festival de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti anunció la llegada a la ciudad de un reconocido youtuber mexicano, quien estará presente durante todas las jornadas del evento.

La edil reveló que se trata de Luisito Comunica, quien estará "visitando Viña del Mar, recorriendo los cerros de Viña del Mar, mostrando todos los atributos de nuestra ciudad y por supuesto del Festival más antiguo e importante del mundo".

En este contexto, el conocido youtuber arribó este lunes al país y destacó la invitación que le realizaron para cubrir el certamen.

"Me dicen que es una cosa hermosa y muy importante como para todo el país de Chile, entonces me emociona por estar aquí, sobre todo me honra haber sido invitado para poder cubrir el evento", destacó en su llegada de Chile.

Además, fue consultado por los artistas que le gustaría ver en el festival. Al respecto, aseguró que "yo me traería, ¿qué estaría bueno? Pues a mí me gusta la electrónica, pero hay que considerar los gustos generales. Me traería de pronto a Metallica, eso estaría bueno. ¿A quién no le gusta Metallica?", dijo entre risas.

Junto con lo anterior, confesó que "reviviría a Kurt Cobain y me traería a Nirvana".

Por otra parte, sobre los lugares que le gustaría conocer de Chile, dijo que "quiero visitar el estadio de fútbol, el Sausalito, porque me dicen que es muy bonito. Me dicen que no voy a agarrar ningún partido de fútbol, cosa que me da coraje, porque sí quería ver un partido chileno", sostuvo.

Finalmente, en conversación con Canal 13, afirmó que está "emocionadísimo de estar acá. No se pierdan la cobertura de este festival, que va a estar bellísimo", finalizó.