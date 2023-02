Comparte

Fito Páez la rompió en el Festival de Viña del Mar. El argentino abrió la cuarta noche del evento y cautivó al público con lo mejor de su repertorio.

Su impecable performance hizo que fuera galardonado con las gaviotas de plata y oro, ante una Quinta Vergara que cantó, bailó y coreó las canciones del artista.

Y a través de redes sociales, relató sus impresiones sobre su presentación en el escenario. "Chile es mi familia, hace muchos años que estoy aquí. Me han cuidado, arropado y me han dado lo mejor que es el amor que te puede dar un pueblo. No hay más que eso! los amo!", mencionó.

"Gracias Viña por tanto, tanto amor!!!!!! Inolvidable! Full love de toda la crew-flia Páez!", añadió el trasandino.

Por último, envió un aviso de cara a la edición 2024: "El año que viene vamos con la de platino!!!! Jajajaja!!!! Los amo".

Mira las impresiones de Fito Páez

