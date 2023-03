Comparte

Toda una sorpresa se llevó Patricia Maldonado luego de que se enterara de la polémica que protagonizan Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Recordemos que el pasado fin de semana la ex "Mekano" reveló en un live que el exfutbolista mantendría una relación con la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini.

Y así, la panelista de "Tal Cual" se enteró de esta situación en vivo gracias a Raquel Argandoña, donde reaccionó: "Oye, a esta cabra le gusta harto el cuchuflí, digo yo… a la Orsini".

Luego, en la misma línea, continuó: "Mira, el Valenzuela, el Valdivia, el Mario Velasco, Fulvio Rossi… oh, le gusta el huachalomo".

"Cómo puedes llegar a inmolarte…"

Por otro lado, Raquel Argandoña dejó en claro su apoyo: "A mí me encanta Daniela Aránguiz, una muy buena dueña de casa, esposa y madre. Qué lata que le esté pasando esto".

En esta línea, Maldonado sumó: "Yo le tengo un cariño enorme a la pareja. Nunca me voy a olvidar de una frase que usó la Daniela, porque es bueno tocar este tema de forma responsable. Ella dijo: ‘Yo le pido a Dios todos los días que me quite un poco el amor que tengo por Jorge".

Por último, la comentarista señaló: "Nadie sabe lo que significa ese amor, cómo puedes llegar a inmolarte por esa persona".