La periodista de 46 años Daniella Campos se confesó en el programa "Podemos Hablar" sobre su separación con su expareja.

En un comienzo, fue consultada sobre su lejanía con la televisión, a lo que respondió lo siguiente: "Estaba viviendo un momento muy especial, me había separado recién de hoy día mi exmarido Esteban y fue un proceso tan fuerte para mí interno, tan fuerte, que un día pesqué mi teléfono, lo apagué, fui a una compañía, saqué otro número, le avisé a mi mamá y le dije ‘este es mi nuevo número’ y a nadie más".

En este sentido, afirmó que "ha sido tremendo. Nosotros nos separamos con un tema de violencia intrafamiliar, que fue muy difícil para mí aceptarlo, fue muy difícil para mí entenderlo. De hecho, fue una psicóloga quién me hizo entender lo que yo estaba viviendo".

"Porque uno como que se empieza a anular en el tiempo y finalmente no entiende lo que le está pasando o no es capaz de darse cuenta. Y, a raíz de ese proceso psicológico, entendí lo que me estaba sucediendo", añadió.

Bajo este contexto, aseguró que "yo no sufrí durante mis 8 años de matrimonio violencia física, pero sí en el último día, el último día sí sufrí empujones y cosas que me causaron un daño físico a mí, porque yo estaba recién operada, estaba muy flaquita, entonces sí, finalmente sí te puedo decir que viví varios tipos de violencia, no una sola".

Según dijo Daniella, "cuando la gente habla de violencia intrafamiliar siempre piensa en golpes y la violencia intrafamiliar conlleva a millones de cosas, tiene muchas formas diferentes y eso es lo que quizás cuesta que una mujer o un hombre se de cuenta que la está viviendo".

"El agresor lo primero que se encarga es de anular tu autoestima y bajarte el máximo posible, cosa de que tú no seas capaz de poder darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, te aleja", fueron parte de sus declaraciones.