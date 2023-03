Comparte

En los últimos meses del 2022, múltiples fueron los rumores que surgieron respecto a un quiebre en el matrimonio de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla.

Si bien fueron muchas las teorías que surgieron en aquellos tiempos, una de las que sonó más fuerte fue la que apuntaba a una supuesta infidelidad, lo cual habría llevado a que los rostros finiquitaran su relación.

No obstante, el exfutbolista Mauricio Pinilla aclarará la situación este viernes, ya que participará en el próximo capítulo de "Podemos Hablar", donde se referirá a la situación.

"La verdad es que la relación ya venía desde hace tiempo desgastada, fueron varias cosas, no hubo un tercero ni un hecho en particular, la verdad es que descuidamos mucho a la pareja", es parte de lo que expresará, de acuerdo a Las Últimas Noticias.

¿Terminaron por infidelidad?

Tras esto, será claro en señalar que la relación se haya terminado por la infidelidad de alguno de los dos: "Absolutamente no, lo que pasó después de eso en adelante, son otros temas porque ella estaba soltera y yo estaba soltero, pero la verdad es que se desgastó con el tiempo. Nos alejamos mucho, yo empecé a darle mucha prioridad al trabajo, ella a sus cosas, me metí de lleno en TV, en radio, en cosas, en programas, mucho viaje".

Junto a esto, señaló que durante los años que estuvieron juntos "jamás llegamos a agredirnos verbalmente, pero las discusiones sí eran fuertes (…) Cometimos demasiados errores de pareja, demasiados errores que fueron expuestos mediáticamente y lo pasamos mal", añadió.

¿Pueden regresar?

Finalmente, el conductor del programa le consulta si ve alguna posibilidad de regresar con Gallardo, frente a lo cual se sinceró.

"Hoy día reestructurar una relación de pareja es casi imposible, porque ha pasado demasiada agua bajo el puente, mares completos, todo hoy día creo que no es posible. Hoy no estoy en condiciones de tomar una decisión tan fuerte y no quiero embarrarla, no quiero volver a lo mismo", señaló.

Aún así, tuvo positivas palabras para su exesposa: "Yo la adoro, la adoro a ella, es una excelente madre, es una buena pareja, por ahí habremos tenido problemas en el camino que se dan a veces sin darse cuenta uno".