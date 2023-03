Comparte

En el último capítulo de "Tal Cual", el comunicador Karol Lucero fue invitado y compartió con José Miguel Viñuela y la panelista Patricia Maldonado.

En este sentido, el ex "Mucho Gusto" reveló que junto a su novia Fran Virgilio, que tiene 31 años, planean congelar óvulos para en el futuro convertirse en padres.

Mientras conversaban de este tema, Maldonado añadió: "La Tonka Tomicic congeló", frente a lo cual el conductor le consultó: "¿A cuántos (años) congeló?".

Las bromas de Paty Maldonado

Tras esto, Maldonado aprovechó para bromear: "¿A los cuántos relojes…?", lanzó, aludiendo al denominado "Caso Relojes", en donde supuestamente estaría involucrado su exesposo, Marco Antonio "Parived" López.

Luego de sus palabras, automáticamente se disculpó: "No, perdón, se me salió, se me salió, fue sin querer".

Ante esto, Viñuela más serio detalló: "Yo creo que antes de los 40 fue". Pero Maldonado continuó con las bromas: "Ah, es que no tomó la hora", soltó.