Natalia lafourcade regresa a nuestro país el miércoles 16 de agosto a las 21:00 hrs. para debutar en el Movistar Arena y presentar su último álbum, “De todas las flores".

“Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos”, cuenta Natalia. “Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación”.

El llamado pronto se convirtió en la canción que da título al álbum y que detonó lo que implicó un viaje interior de 3 años de composición. En este tiempo, desde su casa en Veracruz, Natalia fue madurando las 12 canciones del disco.

Acompañada por una banda de músicos de varios territorios, muchos provenientes de su tierra veracruzana, este nuevo concierto invita al público a sumergirse en el universo de la artista mexicana, donde las emociones nos llevan a recorrer su carrera: desde la presentación de su nuevo álbum hasta esas canciones que ya son parte de nuestra identidad.

La venta de tickets comenzará el miércoles 8 de marzo desde el mediodía a través de PuntoTicket.