La animadora Carola de Moras fue la nueva invitada del late "Buenas Noches a Todos", conducido por Eduardo Fuentes, donde repasó diversos aspectos de su vida y su carrera televisiva.

La exconductora de "Buenos Días a Todos" analizó cómo fue el paso por la televisión y la pantalla abierta en su vida, donde sostuvo que no todo fue alegrías.

"En un minuto la televisión se transformó en algo súper difícil y súper doloroso, súper complicado que preferí botarla… no botarla, pero hacerme a un costado sintiendo que no tenía de dónde aportar", inició señalando.

En la misma línea, también se refirió al cambio que ha experimentado el mundo de la TV en los últimos años: "Siempre me han gustado las relaciones súper horizontales y de equipo y hoy día siento que la televisión se abrió más a los equipos. Ya no existe esa televisión antigua del rostro importante".

Así, reveló algunas críticas que recibió, por algunas actitudes que habría tenido sin darse cuenta: "Oh es que no saludó, hoy día está pesada o enojada", explicó de ejemplo, asegurando que no habría sido con intención: "Quizá no caché, no te vi, entré con sueño… mil motivos", sostuvo.