Comparte

Luis Gnecco será parte de la nueva temporada de "La Divina Comida", donde contará por primera vez el episodio de violencia intrafamiliar que interpuso su expareja, que posteriormente fue retirada.

"Sí, me cuesta hablar, me pasan cosas con eso. Me pasa que no he tenido mucho la oportunidad de hablarlo en público, y me cuesta hablarlo en público un poco", mencionará el actor en el programa de Chilevisión.

En ese sentido, agregó que "tuve una discusión, fue un error, de verdad fue una caga de principio a fin, es una especie de soberbia, cuando tú traspasas ciertas líneas en tus relaciones, ya sea que estén acabadas o no".

Después, el artista nacional subrayó que "pasó esto, fue una agresión, ella decidió denunciar. Primero que nada traicioné la confianza que tenía con mi exmujer que es la principal víctima, con mis hijos, con los tres; una persona muy cercana, que estuvo apoyándome, conteniéndome y protegiéndome en ese momento, que siento que con esto la traicioné".

A su vez, reconoció que este acto fue "una traición consigo mismo, pero además hay una traición con tu público, que es al que yo me debo. Me fui para abajo, abajo, abajo, me metí en unas profundidades que no les puedo contar, y entiendo que si alguien depende de tu figura pública no puede seguir avalándote como figura pública porque tú has pasado un límite".

"La súper cagué. Te das cuenta de que la cagaste, que la cagaste y que la recagaste, bueno quién más que tú te puede sacar de ahí”, remató Luis Gnecco.

Además del actor, "La Divina Comida" contará con la presencia de Marilyn Pérez, Marcos Llunas y Javiera Mena y el capítulo se estrenará este sábado en Chilevisión.