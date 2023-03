Comparte

Tras ser denunciado por un acto de violencia intrafamiliar que repercutió en su vida, Luis Gnecco reveló cómo fue desempeñarse de conductor de Uber.

"Lo que me ayudó mucho fue el tema del Uber. En un minuto no tenía plata, tenía que seguir cumpliendo con mis obligaciones y el tema del Uber fue fundamental porque fue dar la cara, conectarte con el trabajo y un trabajo con gente, volver a establecer vínculos. Ahí comencé a salir, con la terapia y conversando", dijo en diálogo con LUN.

En ese sentido, el actor mencionó que este trabajo "fue una gran terapia porque lo tuve que explicar (a las personas que lo reconocían) y al explicarlo lo tuve que revisar y dar la cara".

No obstante, aseguró que "he tenido que dar la cara mucho, hay muchas personas que me lo han enrostrado, me han enrostrado mi error y hay que ser valiente cuando uno comete un error".

Actualmente, Luis Gnecco ha estado colaborando en varias producciones tanto nacionales como internacionales, por lo que está de vuelta en las pistas.

"Afortunadamente estoy generando, estuve en México, en una película y dos series, ahora volví, de nuevo voy a hacer una serie y tengo varios proyectos para adelante", concluyó el artista nacional.