La historia de amor de Massiel Pereyra y Tomás Cam, una pareja de nacionalidad peruana, se hizo recientemente viral en TikTok. ¿La razón?: Ella era monja y él sacerdote cuando se conocieron.

Tomás compartió un video por la red social en octubre pasado explicando por qué no se habían conocido antes, testimonio que no pasó desapercibido por los cibernautas.

De acuerdo a información de Infobae, él estudiaba teología para ser padre y ella se había unido a un convento.

Fue tanta la curiosidad de sus seguidores que dieron más detalles de su historia de amor en otro video: “Yo salí del seminario después de siete años. Ella salió después de seis años del convento”.

Posteriormente Tomás entregó detalles sobre el primer encuentro con Massiel: “Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”.

Actualmente la pareja lleva varios años de relación y constantemente cautivan a los usuarios de las redes sociales con su contenido.

Ve el video aquí: