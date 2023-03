Comparte

Una reunión de comediantes no terminó nada bien, luego de que Claudio Reyes golpeara a Jajá Calderón, debido a su imitación al Presidente Gabriel Boric, de lo cual se refirió a Bombo Fica.

Si bien el comediante que triunfó en el Festival de Olmué no estuvo presente en el hecho donde se produjo el intercambio, si tuvo interés en conocer los detalles del estado de salud de su colega.

En este sentido, se contactó telefónicamente con Óscar Gangas, el cual reveló en el programa "Sígueme y te Sigo" lo que le contó Bombo Fica.

"El Bombo Fica tiene una distancia, pero es temporal, con Jajá, están enojados por una razón, pero se va a pasar. Me pregunta qué pasó y le cuento esta historia", inició señalando.

"Habría terminado en la UTI o UCI"

Tras esto, Gangas, señaló que "me dice menos mal que yo no fui a esa reunión, porque estaríamos hablando de otra historia, que habría terminado en la UTI o en la UCI o en la morgue, porque yo agarro a ese señor Badulaque y no lo suelto más".

Estas palabras fueron confirmadas por Óscar Gangas, quien expresó: "Yo conozco al Bombo y sé que no lo suelta más, es como un pitbull, es así".

Recordemos que Jajá Calderón entregó detalles a La Cuarta, donde sostuvo que "terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente".