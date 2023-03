Comparte

Gissella Gallardo abordará por primera vez cómo está su vida sentimental tras separarse del exfutbolista de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla.

"Hoy la vida me pilla sanándome. Bueno, me separé, la enfermedad de mi papá y lo expuestos que estuvimos todo como familia", mencionó en un adelanto a "Podemos Hablar".

Después, relató que la ruptura amorosa le dolió demasiado: "Mis niños que lo pasaron muy mal y hoy día gracias a dios estamos teniendo una estabilidad a nivel de papás y los niños están mucho más tranquilos con eso".

En ese sentido, la periodista descartó cualquier intento de reconciliación con el exjugador. "Yo hoy no tengo cabeza ni para estar con mauricio ni con nadie, solamente quiero que mis niños estén bien y tranquilos. Preocupada de vivir mi duelo con mi familia, apoyar a mi mamá", sostuvo.

Gissella Gallardo e infidelidades

Sobre ese punto, aclaró que "se habló de una supuesta infidelidad mía, pero quiero aclarar que ese rumor llegó de una persona súper mal intencionada y que yo quería mucho".

Además, la empresaria aseguró que "no sabía que tenía enfermedades y que podía llegar a inventar cosas así… Fue una examiga mía, pero Mauricio se dio cuenta que nunca existió infidelidad. Nunca fui infiel en mis 18 años de matrimonio, no soy así, la infidelidad no existe en mi cabeza".

Por último, Gallardo comentó el caso GPS y las escuchas telefónicas: "Sólo te puedo decir que tengo demandado al periodista que dijo eso", y añadió. "GPS en las zapatillas, o sea ¿a quién se le ocurre eso?… Que yo tenía intervenido su celular a través de mi iPad, para empezar, yo no tengo iPad".