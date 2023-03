Comparte

Ernesto Belloni habló sobre su trayectoria en el mundo del humor y sobre "Che Copete", su personaje que continúa generado controversia. El actor y comediante conversó con Francisco Saavedra en el programa "Te Paso a Buscar" de Canal 13.

Según indicó, en sus inicios Jorge Pedreros lo invitó a participar en el programa de humor “Jappening con ja” para que subiera la sintonía del espacio, la cual iba a la baja. Sin embargo, después de algunos meses, Mega decidió terminar con el clásico del humor y darle una oportunidad a Ernesto Belloni con un nuevo proyecto: “El show de Che Copete”.

Posteriormente, el comediante recordó las críticas que recibió su personaje y sus rutinas tras el estallido social. Además, se refirió a su presentación en el Festival de Viña del Mar del año 2020, donde pensó que podría irle mal.

"Pensé que el Festival podría haber sido el final de Che Copete, pero no fue así. El público me dejó actuar, se rió, lo pasó bien. El público se entretuvo y me premió con las dos Gaviotas". Aclaró que nunca le tuvo miedo al "Monstruo" y que gracias al Festival pudo salir adelante en pandemia a través de las redes sociales, dándose cuenta que “Che Copete” estaba "plenamente vigente".

En su paso por la Quinta Vergara Belloni fue criticado por mencionar a Daniel Zamudio, señalando que "gracias a que él dio su vida" actualmente existen leyes que protegen a las diversidades. La frase generó molestia, especialmente en Fundación Zamudio, donde aclararon que el joven no dio su vida, sino que fue asesinado.

Sobre sus dichos, explicó que el brutal homicidio "permitió que cambiarán las cosas, permitió que las autoridades hicieran leyes. Lo hice con esa intención. No pensé que se iban a enojar”.

En relación a las escenas de sus películas de los años 80, que hoy estarían completamente vetadas, comentó que "en ese momento era de lo que la gente se reía".

"Hoy en día eso no se puede hacer, pero en esos años sí se hacía. En esos tiempos los humoristas internacionales, como Olmedo, Moria Casán o Susana Giménez en las películas uno veía mucho acoso y ese era el chiste. Si tú lo ves ahora, es muy mal chiste, pero en ese momento no fue un mal chiste", explicó.

Junto con lo anterior, aseguró: "Al ‘Che Copete’ igual lo limpiamos, pero la esencia no se ha perdido, porque la gente igual me lo pide. Sí hay que ser precavido. La primera medida que tomé, antes del estallido social, fue que el humor no pase por las mujeres, que no sea necesario desvestirlas o tocarlas. Hoy en día no pasa por eso el humor, pero el garabato puede ir igual y que las cosas no sean ofensivas”.