Pilar Ruiz aprovechó sus redes sociales para criticar duramente a Belén Mora, con quien compartió espacio en el extinto "Morandé con Compañía" de Mega.

"Belén te acuerdas cuando mis dolencias, incluso mi nacionalidad, haciendo alusión a las mujeres, riéndose y dejándonos en vergüenza", comenzó señalando en su cuenta de Facebook.

En esa línea, la colombiana agregó que "cuando añorabas ser como nosotras, por eso te operaste y no te fue bien porque la maldad te pudo, etc.".

Después, la comunicadora indicó: "Mi accidente fue tema en tu mesa donde te sentaste a reírte con los colegas de los cuales reniegas ahora. La gente se conoce desde el principio y fuimos compañeras de trabajo pero tu envidia por lo que fuera siempre se notó y lo maquillabas con actuación".

Por último, hizo referencia a la bullada rutina de Belenaza en Viña del Mar. "No me da risa tu fracaso en el festival, todo lo contrario. Nunca me agradaste porque te encontré además de envidiosa, una persona mal intencionada", remató.

Así las cosas, la comediante continúa sumando críticas a casi un mes de su presentación en la Quinta Vergara que, pese a ser pifiada por el público, se llevó la gaviota de plata.

