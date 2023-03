Comparte

Patricia Maldonado no se guardó nada en contra de la diputada del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, quien tuvo un cruce con el republicano Johannes Kaiser.

La ex panelista de "Mucho Gusto" se alegró que la parlamentaria haya quedado mal y sobre la misma, la criticó sin filtro.

"Me dio tanto gusto que le sacara la cresta a esa vieja, porque esa vieja es una cara de ra…", mencionó en Las Indomables.

Después, señaló que "así como ella se pone de ejemplo, yo también me pongo de ejemplo. ‘No, es que a mí me persiguieron en la época de Pinochet’… ¿Y a mí no, conch…?".

Asimismo, la opinóloga aseguró: "Me encantó que Johannes le sacara la cresta, porque la humilló y la dejó sin argumentos por su ignorancia".

Finalmente, Patricia Maldonado apuntó que "si esa mujer no hablara las 24 horas de Pinochet jamás llegaría a ocupar el cargo que tiene, estaría lavando calzoncillos en la casa".