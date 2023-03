Comparte

La diputada Gloria Naveillán sorprendió con una llamativa reacción que tuvo tras el temblor que se registró cerca de las 15:00 horas en la zona central del país, cuya magnitud fue de 5.6 Richter.

Todo ocurrió cuando un equipo de CHV se encontraba en las afueras del Congreso y captaron las impresiones de la parlamentaria.

"Estaba almorzando en el piso uno. Y la verdad es que yo tengo que reconocer algo que yo sé que mucha gente va a decir ‘está loca’, pero como todos dicen que estoy loca, da lo mismo: me encantan los temblores", comenzó diciendo.

Después, señaló que "es como una sensación de adrenalina", haciendo alusión al movimiento telúrico.

Incluso, la ex integrante del Partido Republicano fue más allá: "es como cuando te subes a un avión, no puedes hacer nada. Entonces es como lo que dicen los gringos: relax and enjoy“.

Luego, declaró que mantuvo la calma en todo momento y lanzó: "Por dios que estuvo rico", lo que provocó la risa de la congresista.

Por último, la diputada salió a fumar un cigarro "porque adentro no se puede, pero todo con calma", dejando en claro que los temblores no le afectan en lo absoluto.

