Durante esta mañana se llevó a cabo un procedimiento de allanamiento en la población Los Quillayes, en la comuna de La Florida, que también involucró la destrucción de la ampliación del inmueble, el cual estaría vinculado al narcotráfico.

El procedimiento, al igual que anteriores, estuvo liderado por el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, siendo televisado por múltiples medios.

En este sentido, el conductor de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, lanzó una ácida crítica, aludiendo al papel del Gobierno.

"Aunque no nos guste, pone al ministerio del Interior en una posición súper difícil. Porque el ministerio de Interior va a tener que opinar sobre un comportamiento, sobre una idea, sobre una planificación, que hace un alcalde y que le correspondía eventualmente a Interior. Entonces, es muy delicado", partió comentando.

"Es como un Gobierno paralelo"

Luego continuó: "Yo de verdad no sé qué pensar. No sé cuál va a ser la evaluación que haga Carolina Tohá de esto. Pero, ¿qué va a decir? ‘Sí, valoramos el gesto de Carter’, ‘no, el gobierno en realidad no está en esa línea, creo que esto es efectista".

Tras esto, se refirió al procedimiento que realizó el municipio: "Pero acá tenemos un operativo, un despliegue no menor… Es como un gobierno paralelo (…) La república independiente de La Florida. O sea, lo que quiero decir es que el gobierno tiene que en un breve plazo decir algo de esto. Para bien, para mal, cada uno juzgará".

Por último, Neme explicó que "yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto de la conducta del alcalde. Lo que estoy diciendo, es que este operativo es de una magnitud muy distinta a lo que habíamos visto. Y obviamente hace un punto político. Y obviamente empuja a Interior a decir algo".