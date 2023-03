Comparte

A principios de año la comunicadora Nataly Chilet tomó la decisión de renunciar a "Sígueme y te Sigo", pasando a tener su propio programa en la señal llamado "El secreto de…".

Cabe recordar que su salida se dio en el marco de polémicos intercambios con su entonces compañero de programa, el comentarista deportivo Mauricio Israel.

De hecho, fue en el mismo programa donde expuso su poco agrado al periodista, que a día de hoy se mantiene como panelista.

"Yo tengo que ser muy honesta. Desde antes que llegara Mauricio Israel, cuando me enteré de que venía, yo me sentí incómoda con la situación. Porque hay cosas que me molestan", expresó Chilet en la oportunidad, sobre Israel.

Luego continuó: "Por eso yo ese día le escribí a Marisol Gálvez para tener su versión respecto a la historia con Mauricio (…) Sentí que él no podía venir a decir que es una blanca paloma, siendo que él tenía un peso y todos tenemos una historia, por supuesto. Entonces en ese momento a mí me provoca un rechazo".

La versión de Mauricio Israel

Tres meses más tarde, el periodista conversó con La Hora, donde aclaró la enemistad que tendría con su ahora excolega.

"No fue una experiencia muy agradable (…) Cuando una persona entra predispuesta, es difícil cambiarla. Y cuando te atacan, y te atacan y te atacan, yo preferí no discutir. Yo prefiero ser caballero y no entrar en la pelea", repasó de inicio.

Tras esto, sostuvo que no logró solucionar el tema con la periodista. "Nunca lo conversé con ella, nunca se abrió a conversar nada", desclasificando luego que no solo tuvo cruces con él: "Uno de los problemas que tuvo, no solamente fue conmigo".

En la misma línea, repasó la salida de Chilet de "Sígueme y te Sigo". "Sale del programa porque le dieron una oportunidad para hacer otra cosa. Y creo que es mucho mejor lo que está haciendo hoy día a lo que estaba haciendo en el panel. Donde no tenía la misma química que tenía con todo el resto de los integrantes", aseguró.

Por último, afirmó que no tiene malas intenciones para la comunicadora. "Le deseo todo el éxito del mundo. Pero trabajar con ella nunca más, nunca más", cerró.