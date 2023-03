Comparte

El pasado martes se emitió un nuevo capítulo de "Buenas Noches a Todos" de TVN, donde el conductor Eduardo Fuentes tuvo como invitada a la animadora Karla Constant.

Durante el espacio, la ex "Mucho Gusto" repasó múltiples momentos de su carrera televisiva, así como también aspectos de su vida personal.

Uno de los temas que abordó con más profundidad, tiene relación con el delicado momento de salud que enfrenta su padre, quien actualmente vive con ella y el resto de su familia, para darle todos los cuidados necesarios.

"Estamos viviendo un proceso, él está transitando una enfermedad y yo creo que soy muy afortunada de tenerlo en mi casa", partió señalando en un inicio, sobre su progenitor que tiene 76 años.

En la misma línea, reflexionó sobre este complejo momento familiar que enfrenta: "Para mí ha sido una bendición y hemos seguido compartiendo cosas, él me sigue dando lecciones. Ha sido bonito poder tomar desayuno, chanchear juntos, él se sale de la dieta y come todo lo que no debería comer, hace todo lo que no debería hacer, y yo le dije: ‘no sé cuánto tiempo nos queda juntos, vive la vida como quieras".

"Yo me rajaría llorando, pero no lo hago por él"

La emoción se hizo presente en Constant, quien entre lágrimas expresó: "Hay días buenos, hay días malos, otros fabulosos que tú quisieras que duraran más de 24 horas. ¿Te digo una cosa? Yo me rajaría llorando, pero no lo hago por él. Yo no le tengo pena, y le quiero decir que estoy feliz de que Dios me haya dado esta oportunidad".

Finalmente señaló que se logró acomodar con su trabajo, con el fin de poder pasar el mayor tiempo con él.

"Yo trabajaba muy temprano, estaba prácticamente todo el día afuera de mi casa, y ahora tengo el tiempo para verlo. Si cambia la situación volveré a trabajar como antes, pero hoy puedo hacerlo. Tengo esperanza y tengo fe, y aprovecho el minuto a minuto", finalizó.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: