Una locura total generó el anuncio de la gira de despedida de Chancho en Piedra, que agotó las entradas en sólo 24 horas para el concierto que se realizará el 16 de julio en Movistar Arena.

Recordar que en un principio, la banda se iba a presenciar el 8 de julio en el Teatro Caupolicán. Pero ante la creciente demanda de los fanáticos, decidieron llevar su show al recinto del Parque O’Higgins.

Y a través de redes sociales, la agrupación no ocultó su alegría por el "sold out". "Comprendimos que necesitábamos un lugar más grande para despedirnos de ustedes y que no quedara nadie sin vivir la experiencia de este último Show. Aún así, ¡nos sorprendió agotar todos los tickets en un solo día!", mencionaron en su Instagram.

"Estamos realmente felices de poder despedirnos por la puerta grande junto al mejor público que una banda puede tener. Leer los comentarios de ánimo que nos dejan, sólo nos hace sentir orgullo de haber formado esta linda comunidad que nos apoya incluso en el final", añadieron en la publicación.

Además de agradecer a "las hermanas y hermanos marranos", los hombres detrás de "Dejando libre el amor" indicaron que "nos vemos en ‘Voy y Vuelvo’ – El último show".

