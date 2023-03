Comparte

"Hoy día me pasó algo increíble". Con estas palabras, la locutora Paulina Magnere comenzó a relatar el "ataque lesbofóbico" que tuvo que enfrentar en un supermercado.

A través de un video que subió a TikTok, Magnere dio a conocer este "discurso lesbofóbico", que calificó como "brutal", por parte de una cajera que la atendió.

"Me puse a conversar con la cajera, muy simpática, una extranjera (…) y empezamos a conversar acerca de los hijos (…) Y de repente me dice: ‘Yo no puedo creer, estas mujeres lesbianas’. ¡Y empieza con un discurso lesbofóbico brutal!", relató.

"No somos amigas, no habíamos entablado ninguna conversación, ningún diálogo. Yo no le había dado la pasada para nada para que me dijera eso", agregó.

Luego reveló que "Yo me quedé callada" y sostuvo que apeló "a la educación, al silencio, al respeto, a la cordura, a los años que pasan y salí del supermercado, pero me quedó dando vuelta".

Posteriormente, señaló que volvió al supermercado para hablar con la jefa del local y darle a conocer esta insólita situación. "Se demoraron un poco en encontrarla, pero apareció. Una señora muy amable. Yo le expliqué: ‘Soy lesbiana, y lo que te quiero pedir es que no vuelva a pasar lo que me pasó a mí en la caja‘", comentó.

"¿Por qué no les explican a las cajeras que, si son lesbofóbicas, homofóbicas, silencio, nada más que silencio?", fue lo que le expresó a la jefa del local.

Junto a esto, expresó que "se feo el lesbofóbico, se ve feo el tema homofóbico. Increíble".