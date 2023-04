Comparte

Benjamín Vicuña se cansó de aguantar que hablen de su vida amorosa y salió a aclarar los rumores difundidos en los últimos días por portales de espectáculos argentinos.

Algunos medios transandinos aseguraban que el actor estaría comenzando una relación con una escenógrafa uruguaya, con la cual estaría trabajando en la misma producción.

Mientras que, otros afirmaban que el chileno habría tenido un encuentro con su expareja y la madre de sus hijos, China Suárez, puesto que subieron unas fotografías que habían dado a entender que estaban en el mismo lugar.

Tras ello, Vicuña aclaró su situación a través de sus redes sociales y comenzó diciendo lo siguiente:

“Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país. Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté a una supuesta novia que no existe”.

Asimismo, recalcó que no está con nadie “no tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito”.

Por último, el protagonista de “El hilo rojo” enfatizó en que estuvo trabajando todo el fin de semana y que ya vuelve a Buenos Aires.

