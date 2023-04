Comparte

Maite Pascal, la madre de la diputada Maite Orsini, se refirió al parentesco que mantiene con el actor Pedro Pascal. La instructora de yoga confirmó que los une un cercano lazo sanguíneo.

“Somos primos con Pedro Pascal. Se hereda lo del artista”, señaló la mamá de la parlamentaria en el programa Junto a Ti de Canal Vive.

Junto con lo anterior, detalló: “Hay que decir que mi papá murió cuando era chica, bueno, ni tan chica, tenía 17 años y la Maite tenía un año. Después de la muerte de mi papá no permanecí muy cerca de la familia Pascal”.

Pese a lo anterior, reconoció: “Cacho perfectamente de quién es hijo, los comentarios de familia, ‘buena, el primo’, pero no he tenido el gusto de estar cara a cara. Tal vez ya me tocará”.