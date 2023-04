Comparte

La influencer Valentina Roth compartió una nueva publicación en sus redes sociales, donde alude a su embarazo, que se encuentra en su etapa final.

De acuerdo a la información que ha compartido en las redes, se encontraría en la semana 30, y su bebé mide 39 centímetros, y pesaría 1,5 kilogramos.

Ahora, en una nueva publicación, la ex "Calle 7″ enseñó su pancita y compartió su última ecografía, donde detalló los datos de su bebé, así como una reflexión.

"Ahora en esta recta final solo me queda hacer… todo jajaja. No tengo ni la pieza lista y menos el bolso que hay que llevar a la clínica", inició comentando en la publicación.

Luego continuó: "Me he tomado este embarazo ultra mega relax! Gracias a Dios todo ha salido bien y no he tenido problemas".

