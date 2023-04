Comparte

Durante la jornada de hoy, en el programa 24AM de canal 24 Horas, los periodistas Carla Zunino y Gustavo Huerta entrevistaron al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, donde se vivió un tenso momento.

Recordemos que durante las últimas semanas el jefe comunal se ha mantenido bastante activo en pantalla, debido a la demolición de las ‘narcocasas’, así como sus duras críticas al Gobierno.

Es en este sentido donde la periodista Carla Zunino y el alcalde Rodolfo Carter protagonizaron una tensa discusión. Esto, luego de que el edil señalara que la conductora se encontraba "pauteada por el Gobierno".

El tenso momento

"Cada vez que se me invita a un programa de televisión como ahora, que su canal vino a mi casa a hacerme la nota, es para hablar de temas que le afectan a mi comuna, por tanto, ese discurso ideológico, pauteado por el gobierno y sus medios de comunicación, los chilenos ya lo conoce", señaló de inicio Carter.

Luego continuó: "Porque cuando ven a Jadue hablando de política, cuando ven al Alcalde de Valparaíso hablando de política (…) ahí no se ve esta pregunta, y esto en las redes sociales po’ (sic) Carla…".

Frente a esto, Carla Zunino respondió y explicó su pregunta: "Alcalde, perdón, es que dejeme decirle algo. Da la impresión que uno está por orden del gobierno preguntándole algo", inició señalando, aludiendo a que el alcalde es una de las figuras mejores evaluadas, por lo que la ciudadanía lo ha posicionado como candidato presidencial.

Rodolfo Carter: "El canal del Gobierno me está haciendo esa pregunta"

Luego continuó: "Ahí hay una pregunta legítima, si está en campaña presidencial, o si está dedicado a ser alcalde. Y esto no me lo ha instruido el Gobierno, se lo pregunto yo, porque me parece que es de realismo político fijarse en quienes hoy día están mejores afectados por una carrera presidencial".

Frente a esto, el alcalde de La Florida replicó: "Hablemos como dos personas grandes. Usted viene a mi casa a hacerme una entrevista sobre tema seguridad, y se dedica a hablar de temas políticos presidenciales. ¿Puse yo el tema presidencial? Es usted. El canal del gobierno es el que me está haciendo esa pregunta, no yo".

"A mí nadie me pautea"

Tras una intervención de Zunino, donde le señaló si "negaba" sus aspiraciones presidenciales, Carter le expresó: "Dígale al editor que haba bien las preguntas", frase que desató la intervención de Gustavo Huerta.

"El desconocimiento que tiene usted de cómo funcionan los medios de comunicación. Usted, claro, dice que nadie le va a enseñar cómo ser alcalde, pero acá hay un desconocimiento, pero notable de lo que usted está haciendo alcalde", señaló de inicio el comunicador.

Tras esto, descartó la teoría que expuso el jefe comunal: "Respecto a la preparación de esta entrevista, no hemos tenido ni siquiera una sugerencia respecto a los temas a tratar de nuestro equipo editorial, ni menos de más arriba (…) Acá no estamos para hacer relaciones públicas, y muchas veces las preguntas incomodan. Para que le quede claro que acá no hay ningún ataque".

Finalmente, Carla Zunino cerró la entrevista con una reflexión: "Bueno Alcalde, le agradecemos con esta entrevista. Ojalá no subestime que somos seres pensantes, que podemos decidir qué preguntamos, que no estamos prepauteados, y que hay temas que son de interés público, que una periodista en este caso, una periodista mujer, a mí nadie me pautea, y estoy haciendo mi trabajo, así como usted está haciendo el suyo".