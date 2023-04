Comparte

Gran polémica fue la que causó Raquel Argandoña, luego de que se refiriera a la carrera televisiva de Yamila Reyna, comunicadora trasandina que actualmente se desenvuelve en TVN.

"Perdón, ¿y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7 (…) Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto", fue parte de lo que expresó en la oportunidad.

Este descargo no pasó nada desapercibida por la comunicadora de la señal estatal, quien a través de las redes sociales le envió un directo mensaje a la conductora de "Tal Cual".

La respuesta de Yamila Reyna

"Lamento profundamente los comentarios desafortunados, violentos y sexistas de la señora Raquel Argandoña hacia mi persona. Haciendo referencia a que estoy donde estoy porque ‘aseguró que salgo con alguien’ del canal donde trabajo", inició comentando en la extensa publicación.

Luego continuó: "Llevo más de 20 años de carrera a punta de esfuerzo, disciplina, pasión y amor por lo que hago, yo no sé como habrá sido en época, pero jamás he tenido que ensuciarme las rodillas en la oficina de algún ejecutivo para obtener mis logros. Si era así en su época, lo lamento mucho".

Junto a esto, también arremetió contra la señal TV+, en donde Raquel emitió estas declaraciones.

"Aún más grave me parece que el canal TV+ permita hacer este tipo de comentarios y contenidos machistas, sexistas y discriminatorios, hacia una mujer, siendo justamente un canal de comunicación (…) Me parece de una gran irresponsabilidad como un medio de comunicación (…) Esta no es la televisión que queremos tener", finalizó.

